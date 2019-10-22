В Нижневартовскую окружную больницу поступили аппараты искусственной вентиляции легких

В Нижневартовской окружной больнице №2 появились пять новых аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса. Оборудование поступит в отделение анестезиологии и реанимации для улучшения оказания экстренной помощи тяжелобольным пациентам.

Изначально планировалась закупка швейцарских или американских аппаратов, однако на аукцион заявился российский производитель. Его выбрали из-за цены - она оказалась ниже, чем у зарубежных конкурентов. Однако качество оборудования не уступает иностранным аналогам, сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы Яков Патюков: "Будем надеяться, что новые аппараты покажут высокую надежность в эксплуатации.