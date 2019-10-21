​В Нижневартовске заключенным пытались передать телефоны с помощью квадрокоптера

Сотрудники следственного изолятора №1 УФСИН в городе Нижневартовск перехватили беспилотный летательный аппарат — квадрокоптер. С помощью него нарушители пытались передать заключенным запрещенную электронную технику. «К квадрокоптеру был прикреплен целлофановый пакет, перемотанный скотчем. При вскрытии пакета обнаружено и изъято 11 сотовых телефонов, 20 сим карт оператора сотовой связи и 5 USB кабеля», — пояснили специалисты службы исполнения наказания.

Также сотрудники окружного УФСИН напомнили, что за передачу запрещенных предметов в исправительные учреждения и СИЗО предусмотрена административная ответственность.