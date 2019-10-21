​В Нижневартовске полицейский брал взятки на миллионы рублей

Сотрудники следственного комитета установили, что бывший замначальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД совершал мошенничества в особо крупном размере и брал взятки. Экс-сотрудники управления МВД города ввел в заблуждение предпринимателя, пообещал ему содействие и покровительство в незаконной деятельности, и за эти услуги взял 2,6 млн рублей. Кроме того, следователи выяснили, что это не первый случай правонарушения со стороны правоохранителя.

«Следствием и судом установлено, что бывший сотрудник полиции получил от двух индивидуальных предпринимателей взятки в размере 120 и 50 тысяч рублей за непривлечение их к административной ответственности за ряд правонарушений в деятельности, в том числе связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции», — поясняют сотрудники СК.

Также преступник успел реализовать нелегальные средства — якобы занял у своего коллеги 300 тысяч рублей для приобретения гаража. Однако «кредитор» заявил, что никаких денег подсудимому не передавал.

Суд признал бывшего полицейского виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штраф в размере трех миллионов рублей. «2,6 млн рублей подсудимый на этапе расследования уголовного дела вернул потерпевшему», — уточняют специалисты СК.