​Мошенники украли 1,7 млн рублей с карточек жителей Югры за выходные

За минувшие выходные в Югре зарегистрировано 20 фактов мошенничества и краж с банковских карт на сумму 1, 7 миллиона рублей. Пострадали жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Югорска, Пыть-Яха и Когалыма. Чаще всего на уловки мошенников попадались женщины среднего и пожилого возраста.

Так, например, жительница Нижневартовска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей в надежде спасти свои деньги от списаний.

В свою очередь представительница Нефтеюганска пыталась купить диван, но вместо этого лишилась 334 тычсяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.