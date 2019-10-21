​В Нижневартовске избили и изнасиловали женщину в подъезде

В Нижневартовске женщину избили и изнасиловали. Ее обнаружили окровавленной и голой в подъезде жилого дома. Об этом жители города сообщают в местных пабликах «Вконтакте». По неподтвержденной информации, происшествие случилось в субботу, 19 октября, вечером, по адресу улица Ханты-Мансийская, 36.

По словам жильцов дома, мужчина затащил жертву в подъезд, избил, раздел догола и изнасиловал, а после обокрал и сбежал.

«С ее (потерпевшей — прим. авт.) слов: живет на Героев, 23. Спрашиваю: вы как к нам в подъезд попали? Говорит, что он (нападавший — прим. авт.), силком угрожая, заткнул рот и стал душить», — пишут очевидцы происшествия в сети. Также уточняется, что в тот же вечер женщина отдыхала в кафе.

Сейчас делом занимаются сотрудники Следственного комитета. В беседе с СИА-ПРЕСС специалисты уточнили, что потерпевшая жива, однако от комментариев правоохранители отказались.