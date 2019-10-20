Аэропорт Нижневартовска перейдет на зимнее расписание

Международный аэропорт Нижневартовска перейдет на зимний график работы с 27 октября, об этом сообщает официальное сообщество городских властей в соцсетях.
Из-за перехода на зимний этого немного изменятся расписания полетов и пропадут некоторые рейсы:
- Перевозчики закроют полеты на юг России. Пропадут прямые рейсы в Анапу и Симферополь, но полеты в Краснодар в этом году останутся, но только по воскресеньям; также сохранятся международные направления в Ош, Душанбе и Худжанд;
- Для перелетом в Москву появится еще один рейс, он будет действовать с 1 декабря по 29 февраля в вечернее время.