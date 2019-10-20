В Нижневартовске горела пятиэтажка, пожарные спасли от смерти четыре человека

Накануне в Нижневартовске горела пятиэтажка на улице Ленина. Пожарные спасли от открытого огня двух человек с ожогами и еще двух от удушения гарью и дымом. Также 12 человек были эвакуированы, среди них пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС Югры, горел второй этаж. Весь подъезд был задымлен. Из горящей квартиры на лестничную клетку вышел мужчина с ожогами, внутри выход пыталась найти женщина, тоже пострадавшая от огня. Их спасатели вывели на улицу, предоставив дыхательные маски, а затем ими занялись медики.

Этажом выше еще двое не могли выйти из квартиры из-за обильного задымления, их вывели наружу таким же способом.

Пожар был ликвидирован за девять минут. Во время тушения спасатели вывели на улицу еще 12 человек.

Причины возгорания выяснят дознаватели.