Водитель из Нижневартовска ударил пешехода и убил его

На водителя из Нижневартовска заведено уголовное дело, за то что он убил пешехода.

В начале октября пьяный 42-летний мужчина на пешеходном переходе начал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора. Этим он создал опасную ситуацию для себя и водителей.

Одна из машин, объехав мужчину, остановилась. 23-летний молодой человек вышел из автомобиля, начал ругаться и ударил пешехода кулаком по лицу. От полученного удара тот упал и ударился головой об асфальт, получив закрытую черепно-мозговую травму. Через непродолжительное время мужчина скончался.

За причнинение смерти по несоторожности его убийце грозит до двух лет лишения свободы.