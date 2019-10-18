Жители Нижневартовска выступают против строительства бизнес-центра на набережной

Жители Нижневартовска недовольны строительством гостинично-делового центра «Рябина», который появится на набережной Оби в границах улиц Пикмана и Чапаева.

Вартовчане считают, что бизнес-центр высотой в 12 этажей испортит вид набережной, а также закроет вид на реку из окон домов. Местная жительница Ольга Гадырка создала петицию на сайте Change.org, которую за сутки подписало более пяти тысяч человек. «В городе Нижневартовск очень мало мест отдыха. Парк Победы в плачевном состоянии. Любимое место горожан это прогулка по набережной. Мы предлагаем разместить на данном земельном участке ПАРК», – пишет создатель петиции.

Власти Нижневартовска рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС, что горожанам не стоит волноваться о том, что здание выпишется из общего вида или помешает им проводить досуг на набережной: «Проект синхронизирован с проектом общей реконструкции набережной, будет выполнен с учетом единой концепции и гармонично впишется в пространство. Здание должно украсить набережную и продемонстрировать современные архитектурные тенденции».

В проекте учтены права людей, живущих в домах неподалеку. Здание не перекроет им вид на реку, так как будет построено ступенями.

Помимо этого, инвестор обязан не только построить здание, но и за свой счет благоустроить территорию.

Власти Нижневартовска решили построить деловой центр на основе анализа рынка. В нем будут четырехзвездочная гостиница, панорамный ресторан на верхнем этаже, офисы, кафе и магазины. Сроки строительства пока не уточняются, но инвестор намерен построить центр в кратчайшие сроки.