В Нижневартовске под суд попал мужчина, который сбил пенсионерку и напал на журналистов

В суде Нижневартвоска началось разбирательство по делу 23-летнего гражданина республики Дагестан, который в конце августа сбил 80-летнюю пенсионерку и напал на журналистов телеканала «Мегаполис», работавших на месте происшествия.

От удара об авто пенсионерка получила тяжкие телесные повреждения. Когда на место приехали сотрудники телеканала, молодой человек ворвался в объектив и стал угрожать им расправой, если они пустят запись в эфир. От нападения его удерживали сотрудники ДПС. Затем, в тот же день, обвиняемый прибыл в офис тележурналистов, где он напал на сотрудников с угрозами.

Как сообщает прокуратура Югры, возбуждено два уголовных дела: за причинение тяжкого вреда пенсионерке в ДТП и за воспрепятствование работе СМИ.

Молодому человеку грозят шесть лет тюрьмы.