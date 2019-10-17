В Нижневартовске молодой водитель сбил женщину

В Нижневартовске молодой водитель 2001 года рождения «ВАЗ» наехал на женщину на улице 60 лет Октября. От удара она попала на капот и скатилась на дорогу, но не погибла, отделавшись травмами. Водитель помог ей подняться, вскоре приехала скорая. Происшествие случилось в 18 часов и 18 минут.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Югры, женщина 1985 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому дорожному переходу.

Вартовчане в социальных сетях, обсуждая ДТП, считают, что аварии могло бы и не быть, если бы во время ремонта дороги на этом участке не закатали лежащий полицейский.