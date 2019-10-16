​В Нижневартовске уволили директора школы, которую обвиняют в вымогательстве

В Нижневартовске с должности директора школы №23 была снята Светлана Титова, которую родители обвиняют в вымогательстве и незаконных поборах. В администрации школы корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили информацию о увольнении.

В начале сентября 2019 года родители учеников школы №23 заявили, что директор устраивает поборы в школе. Якобы после проведенной в образовательном учреждении ярмарки, директор школы потребовала отдать ей 70 процентов всей выручки. Это далеко не первый скандальный случай, где была замешана Титова. К примеру, в 2012 году ее обвиняли в проведении в стенах школы партийных собраний, а также вечеринок и дней рождения подруг.

Как рассказали СИА-ПРЕСС в администрации школы, сейчас временно исполняющей должность директора, стала учитель английского языка, заместитель бывшего директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Кашникова.