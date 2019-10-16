​На трассе Сургут — Нижневартовск произошло смертельное ДТП

На 144 километре автодороги Сургут – Нижневартовск, вблизи города Лангепас, произошла авария с двумя автомобилями. ДТП произошло накануне, 15 октября, около полудня. 45-летний водитель «Тойоты Хайлюкс» столкнулся с грузовиком «Скания», под управлением водителя, возрастом 46 лет.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Тойота» от полученных телесных повреждений скончался», — сообщают сотрудники окружной Госавтоинспекции. В машине также находились три пассажира, которые получили ранения.

Отметим, за прошедшие сутки в Югре произошло десять дорожных аварий, где пострадало десять человек.