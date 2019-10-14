В Нижневартовске бультерьер напал на малолетних детей. Следователи начали проверку

Накануне в социальных сетях Нижневартовска появились многочисленные сообщения о нападении бультерьера на детей, игравших на детской площадке. Происшествие случилось на территории гимназии №2 на улице Дружбы Народов, 19а. Собака покусала девочку, а затем двух других детей, пришедших ей на выручку. Сегодня полиция Нижневартовска начала следствие по происшествию.

Мнение вартовчан о событии разделилось на два лагеря. Одни считают, что хозяйку нужно наказать по всей строгости закона, а собаку усыпить: «Стрелять на месте!», – пишут пользователи. Очевидцы утверждают, что дети сами виноваты, так как кидали в пса камни и провоцировали его на агрессию.

После сообщений о нападении следователи Нижневартовска начали процессуальную проверку, в ходе которой установили хозяйку собаки. Она рассказала сотрудникам полиции, что бультерьер сбежал из квартиры и потому был без намордника, сообщает следственное управление Югры.

Сейчас полиция устанавливает тяжесть вреда, причиненного здоровью детей. Также определяется правовая оценка действиям хозяйки собаки. Следователи примут решение о возбуждении или не возбуждении дела по окончанию проверки.