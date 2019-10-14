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В Нижневартовске бультерьер напал на малолетних детей. Следователи начали проверку

Фото: ЧП [В] Нижневартовске
Фото: ЧП [В] Нижневартовске

Накануне в социальных сетях Нижневартовска появились многочисленные сообщения о нападении бультерьера на детей, игравших на детской площадке. Происшествие случилось на территории гимназии №2 на улице Дружбы Народов, 19а. Собака покусала девочку, а затем двух других детей, пришедших ей на выручку. Сегодня полиция Нижневартовска начала следствие по происшествию.

Мнение вартовчан о событии разделилось на два лагеря. Одни считают, что хозяйку нужно наказать по всей строгости закона, а собаку усыпить: «Стрелять на месте!», пишут пользователи. Очевидцы утверждают, что дети сами виноваты, так как кидали в пса камни и провоцировали его на агрессию.

После сообщений о нападении следователи Нижневартовска начали процессуальную проверку, в ходе которой установили хозяйку собаки. Она рассказала сотрудникам полиции, что бультерьер сбежал из квартиры и потому был без намордника, сообщает следственное управление Югры.

Сейчас полиция устанавливает тяжесть вреда, причиненного здоровью детей. Также определяется правовая оценка действиям хозяйки собаки. Следователи примут решение о возбуждении или не возбуждении дела по окончанию проверки.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 509, комментариев: 4


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:38
Наказывать хозяина надо вне всякого сомнения!
Собака как она говорит - сбежала, это проблемы ее.
Детей покусала...
Когда уже начнут по взрослому наказывать хозяев собак?
Почему "меченые собаки" гуляют по городу? Что бы х не увезли?
Проблему решать надо колониально, усыплять или новые хозяева! Не должно быть так, что собаки с метками гуляли свободно по городу!
Моби
не нравится
Сегодня в 14:14
Хозяйку и шавку усыпить. Шавочникам из всяких там провинций - перестать выпендриваться и покупать выбраковки из москвы
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 14:41
Инцидент, который произошел 11 октября 2019 года в Нижневартовске возле Гимназии №2, зафиксировала камера видео наблюдения. Собака проникла на территорию школы и напала на двух девочек, которые играли на площадке.

Одна из жертв замерла, и бультерьер не обратил на неё внимания. Вторая школьница попыталась убежать – собака атаковала её, укусила за ногу, а потом, вцепившись в капюшон, стала трепать жертву. В это время на площадку вышла учительница и другие дети. Педагог попыталась отбить ребенка у собаки – женщина сняла сапог и стала бить животное. Бросив свою жертву, бультерьер попытался атаковать других детей, но педагог смогла отбиться и когда все дети залезли на окружающий территорию забор – собака убежала.

Как сообщает портал nv86.ру, пострадавших детей увезли на карете скорой помощи. Бультерьер принадлежит одной из жительниц Нижневартовска, проживающей возле Гимназии №2. С хозяйкой собаки работают правоохранительные органы.

Сергей КУКУШКИН «Вестник Сургутского района»
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Сегодня в 14:42
Училка молодец, не растерялась и не испугалась

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