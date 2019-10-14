Вартовчанин получил 10 лет за убийство из ревности

Житель Нижневартовска получил десять с половиной лет лишения свободы в тюрьме строгого режима за убийство, совершенное из ревности. Происшествие случилось 30 августа прошлого года.

Как сообщает следственное управление Югры, 52-летний мужчина пытался вернуть бывшую жену. Она жила с другим мужчиной. Осужденный пришел к ним домой и спровоцировал мужчину выйти из квартиры, чтобы выяснить отношения. Между ними завязалась ссора, которая закончилась многочисленными ударами ножа. Ранения оказались смертельными. Убийца скрылся, но вскоре его задержали полицейские.