​Пьяный вартовчанин протаранил пять машин во дворе

Накануне в одном из дворов Нижневартовска произошло крупное ДТП: нетрезвый водитель, двигаясь мимо жилого дома, «собрал» пять автомобилей, стоявших на парковке. Инцидент произошел вечером. Информация об этом появилась в одном из городских сообществ социальной сети «ВКонтакте».

Корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось получить комментарий от пресс-службы ГИБДД Югры, однако очевидцами сообщается, что виновник аварии был госпитализирован.

Напомним, что 6 октября на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошло крупное ДТП с участием семи машин, один из участников которого погиб на месте.