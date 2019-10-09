​В Нижневартовске мотоциклист столкнулся с легковушкой

Накануне вечером в Нижневартовске на перекрестке улиц Омская и Маршала Жукова мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. В результате удара парень 1992 года рождения получил телесные повреждения.

По предварительной информации, за рулем автомобиля «Шевроле» находился молодой человек 2000 года рождения.

На место происшествия сразу приехали сотрудники экстренных служб. Пострадавшему потребовалась помощь медицинских работников, после чего он был госпитализирован с рваной раной левого колена.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории Югры произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы.