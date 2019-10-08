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​Прокуратура потребовала закрыть мусорный полигон в Нижневартовске

Фото МОО «Зеленый Фронт»
Фото МОО «Зеленый Фронт»

Сургутская транспортная прокуратура направила исковое заявление в Нижневартовский городской суд о запрете эксплуатации полигона по утилизации и захоронению отходов в Нижневартовске.

Отметим, что еще в 2015 году решением суда Югры были удовлетворены требования Сургутского транспортного прокурора к ООО «Коммунальник» и администрации Нижневартовска об обязании последних в течение шести месяцев прекратить размещение отходов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, в полосе воздушных подходов на удалении 30 километров от контрольной точки аэродрома Нижневартовск на полигоне по утилизации и захоронению отходов.

Тогда ООО «Коммунальник» переоформило лицензию, исключив из нее отходы, которые запрещено размещать в связи с судебным определением. Однако, позже был установлен факт приема на данном полигоне отходов, запрещенных судом, в числе которых могут быть пищевые отходы, бумага и полимерные материалы.

«Подобная ситуация с эксплуатацией мусорных полигонов в запретной зоне аэропортов, где из-за скопления птиц создается реальная угроза для полетов воздушных судов, не единична для Югры. Мы уже сообщали об аналогичной ситуации в Сургуте, а ЧП в Подмосковье лишь доказало, что эти опасения не беспочвенны», – заявил председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

Он отметил, что в Нижневартовске ранее были выявлены многочисленные нарушения, что и послужило поводом для дополнительной проверки.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 187, комментариев: 0


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