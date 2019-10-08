В Нижневартовском районе обнаружено тело ребенка в запертой квартире

В поселке Излучинск Нижневартовского района в квартире было обнаружено тело подростка.

Накануне, в местное отделение службы спасения поступил вызов о том, что в запертой квартире находится ребенок, который никак не отвечает на стук и звонки в дверь.

«Спасатели, при помощи специального оборудования, проникли в квартиру через окно. В одной из комнат обнаружено тело подростка 2003 года рождения», — сообщили представители «Центроспас—Югория».

Сейчас, обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

В «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району на звонки СИА-ПРЕСС никто не ответил.

Напомним, что в конце октября в Сургутском районе двухлетний ребенок оказался запертым в квартире.