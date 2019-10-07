​В Нижневартовске полицейские с помощью патрульной машины и сирены прогнали медведя в лес

Накануне в сети появилась информация о том, что в Нижневартовске на территории промзоны был замечен медведь.

«В отдел полиции поступило несколько заявлений от очевидцев. На место, где предположительно находилось животное был отправлен наряд. С помощью сирены на автомобиле, сотрудникам правоохранительных органов удалось прогнать медведя в лес», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры.

Как отмечают местные жители, это уже не первый раз, когда в этом районе города появляется медведь.

Напомним, что похожая ситуация произошла в начале октября, когда по улицам Лангепаса гулял медведь.