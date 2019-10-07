​Житель Сургутского района распространял гашиш в Нижневартовске и теперь сядет на девять лет

В Нижневартовске городской суд вынес обвинение 36-летнему жителю Сургутского района, который в январе 2019 года получил для дальнейшего распространения на территории города 60 грамм гашиша. Часть наркотиков мужчина хранил дома, часть — успел разместить в тайниках-закладках.

«Довести свой преступный умысел до конца молодой человек не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Запрещенные вещества изъяты из незаконного оборота. Кроме того, при досмотре задержанного обнаружен мобильный телефон, содержащий интернет-переписку с соучастниками, свидетельствующей о фактах получения наркотических средств и их дальнейшей реализации в тайниках-закладках на территории Нижневартовска», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры.

Виновному предстоит провести девять лет в исправительной колонии строгого режима.