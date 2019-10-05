Уроженка Нижневартовска будет бороться за сердце комика Тимура Батрутдинова с Ольгой Бузовой и другими девушками

Уроженка Нижневартовска 30-летняя Олеся Драммонд будет бороться за сердце комика Тимура Батрутдинова в телешоу «План Б». Участники проекта - мужчины и девушки, попытаются завоевать сердца главных героев — Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой. Если же звездам ТНТ не удастся на проекте создать пару, то они должны будут пожениться.

Паблик "ЧП в Нижневартовске" сообщает, что Драммонд - маркетолог в сфере инновационных технологий, модель и актриса. У девушки небольшой бизнес по изготовлению низкокалорийных веганских десертов без сахара. Во что Олеся рассказала о себе: идеал мужчины — спокойный, не эмоциональный, не конфликтный, креативный, с чувством юмора, уверенный в себе, сильный, разносторонний и целеустремленный. Никогда не встречалась с русскими мужчинами. Самые лучшие качества в Тимуре, по ее мнению, скромность и спокойствие, искренность и доброта.