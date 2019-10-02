В Нижневартовске вандалы бросили кусок надгробной плиты у подъезда жилого дома

Сегодня вартовчане обнаружили кусок надгробной плиты у подъезда жилого дома на улице Победы, 6б. Здание находится в пяти километрах от ближайшего кладбища. Мрачную находку обнаружил подписчик сообщества в социальных сетях «ЧП [В] Нижневартовске».

Жители города возмущены неэтичностью вандалов – очевидно, они разломали памятник на одном из городских кладбищ и принесли кусок надгробия в жилой район. «В людях вообще не осталось ничего святого!», – пишут местные.

Некоторые вартовчане предполагают, что акт вандализма стал «приветом из лихих 90-ых». Жители микрорайона 1, где и обнаружили кусок памятника, говорят, что усопший был бандитом, которого убили за «беспредел», то есть за нарушение негласных законов криминального мира.