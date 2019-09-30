В Нижневартовске мошенники соблазнили жертву предложением интимных услуг

Накануне житель Нижневартовска перевел мошенникам около 50 тысяч рублей после телефонного звонка. Злоумышленники соблазнили вартовчанина обещанием оказать интимные услуги. Получив от жертвы деньги, они перестали выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры. Для сохранения тайны следствия сведения о половой принадлежности участников уголовного дела не разглашаются.

Всего за минувшие выходные югорчане перевели более двух миллионов рублей мошенникам. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полиция напоминает: чем раньше вы обратитесь в органы правопорядка с заявлением о мошенничестве, тем выше шанс, что виновных накажут, а вы вернете потраченные средства.