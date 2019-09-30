​В Нижневартовске произошел пожар в фитнес-клубе, уничтоживший сауну и душевые

Минувшей ночью в фитнесс-клубе «Лирика Fitness» по адресу Ленина, 15 произошел пожар. Огонь повредил сауну и душевые. Из-за сильного задымления помещения закоптились.

«В ночное время сработала пожарная сигнализация, отреагировав на задымление. Мы сами пока не знаем, что в точности случилось – в причинах уже разбирается МЧС», – заявили представители фитнес-клуба.

Сейчас зал закрыт на восстановление.

«Мы обязательно найдем способ должным образом извиниться за причиненные неудобства, естественно компенсировав их (действие абонементов будет заморожено на период ремонта и все клиенты получат дополнительный бонус)», – отметили владельцы спортивного учреждения.