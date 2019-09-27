​Представительницы Нижневартовска завоевали медали на первенстве России по летнему биатлону

Две девочки из Нижневартовска завоевали призовые места на первенстве России по летнему биатлону. Ксения Довгая и Алина Кудисова заняли второе и третье место в индивидуальной гонке. Об этом сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».
Соревнования проходят в Уфе.
В состав сборной Югры вошли: Зиганчин Рафаэль (Нефтеюганск), Злобин Владислав (Ханты-Мансийск), Сергеев Максим (Нижневартовск), Бурундуков Михаил (Междуреченский), Шелепов Вячеслав (Ханты-Мансийск), Вагин Алексей (Нижневартовск), Довгая Ксения (Нижневартовск),Кудисова Алина (Ханты-Мансийск), Русинов Владислав (Ханты-Мансийск) и Плотников Александр (Ханты-Мансийск).