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​Представительницы Нижневартовска завоевали медали на первенстве России по летнему биатлону

Две девочки из Нижневартовска завоевали призовые места на первенстве России по летнему биатлону. Ксения Довгая и Алина Кудисова заняли второе и третье место в индивидуальной гонке. Об этом сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Соревнования проходят в Уфе.

В состав сборной Югры вошли: Зиганчин Рафаэль (Нефтеюганск), Злобин Владислав (Ханты-Мансийск), Сергеев Максим (Нижневартовск), Бурундуков Михаил (Междуреченский), Шелепов Вячеслав (Ханты-Мансийск), Вагин Алексей (Нижневартовск), Довгая Ксения (Нижневартовск),Кудисова Алина (Ханты-Мансийск), Русинов Владислав (Ханты-Мансийск) и Плотников Александр (Ханты-Мансийск).


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Сегодня в 16:39, просмотров: 83, комментариев: 0


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