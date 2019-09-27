​Представительницы Нижневартовска завоевали медали на первенстве России по летнему биатлону

​Вопросы будущим концессионерам

Народ наблюдает за гигантским потоком кипятка, бьющим из-под земли и приводящим к отключению горячей воды и тепла даже в холодное время года, и дает комментарии в СМИ по типу: «Ну вот, каждый год одно и то же»