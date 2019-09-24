В Нижневартовске горит торговый комплекс с магазинами «Светофор» и «Надомаркет» на улице Западный промышленный узел, 7. Никто не пострадал – когда появилось задымление, посетители вышли наружу. Пожарные занимаются ликвидацией огня уже третий час, возгорание локализировано.

В пресс-службе МЧС Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что в тушении задействованы 11 машин. Также на месте стоят четыре машины других экстренных служб, в том числе карета скорой помощи.

Очевидцы сообщают, что в здании обрушилась крыша, однако в МЧС пока не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию: «Работает дознаватель, затем подключится испытательная пожарная лаборатория».

Предварительная причина возгорания: повреждение электропроводки.