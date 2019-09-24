Вартовчане завоевали золото в чемпионате мира по вольной борьбе

Жители Нижневартовска взяли золото на чемпионате мира по вольной борьбе. Победителями стали спортсмены Давид Баев и Заурбек Сидаков.

Заурбек Сидаков получил титул двукратного чемпиона мира после победы над итальянцем Франка Маркеса Чамизо. Заурбек посвятил свою победу погибшим при теракте в Беслане, так как сам родом оттуда.

Борец Давид Баев впервые участвует в подобных соревнованиях. По его словам, победить было нелегко, так как среди соперников было много известных, сильных спортсменов, а награда на данный момент стала самой значимой в карьере Давида.

Взятие призовых мест позволит российской сборной по вольной борьбе принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Напомним, в прошедшем чемпионате мира по вольной борьбе победил еще один вартовчанин, Артур Найфонов. Он занял третье место.