Вартовчане завоевали золото в чемпионате мира по вольной борьбе

Жители Нижневартовска взяли золото на чемпионате мира по вольной борьбе. Победителями стали спортсмены Давид Баев и Заурбек Сидаков.
Заурбек Сидаков получил титул двукратного чемпиона мира после победы над итальянцем Франка Маркеса Чамизо. Заурбек посвятил свою победу погибшим при теракте в Беслане, так как сам родом оттуда.
Борец Давид Баев впервые участвует в подобных соревнованиях. По его словам, победить было нелегко, так как среди соперников было много известных, сильных спортсменов, а награда на данный момент стала самой значимой в карьере Давида.
Взятие призовых мест позволит российской сборной по вольной борьбе принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Напомним, в прошедшем чемпионате мира по вольной борьбе победил еще один вартовчанин, Артур Найфонов. Он занял третье место.
История Сургутского района в картинах. Куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова и специалист администрации Дмитрий Печенкин // ONLINE 24 сентября в 17.00