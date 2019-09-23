​В Нижневартовске мужчина спас девушку из горящей квартиры, затащив ее на балкон верхнего этажа

Накануне в Нижневартовске во время пожара в многоквартирном доме по адресу Мира, 60 , мужчина спас девушку, которая не могла выбраться из горящей квартиры. Об этом стало известно благодаря пользователям сети.

Как сообщают очевидцы, возгорание произошло в районе 16:00, а из горящей квартиры, находящейся на пятом этаже, были слышны крики о помощи.

Пока пожарные поднимали автолестницу, а также пытались вскрыть входную дверь, случайный прохожий бросился сам спасать девушку.

Он забежал в квартиру на шестом этаже, которая находилась над той, где вспыхнул пожар, и начал поднимать пострадавшую за руки.

«Во время пожара меня не было дома, но была старшая несовершеннолетняя дочь, которая рассказала мне о том, что какой-то молодой человек, скорее всего сосед, забежал к нам в квартиру, чтобы вытащить девушку с форточки пятого этажа горевшей квартиры. Рискуя своей жизнью, он сумел ее вытащить и поднять вверх, — заявляет владелица квартиры Арина Телицына, — Через какое-то время он снова к нам постучался и извинился за то, что навел немного беспорядок на кухне. (т. к. горшки с цветами стояли на подоконнике и их пришлось быстро убрать). Меня это очень поразило, ведь он спас человека, а еще переживает за такие пустяки»

Девушку удалось благополучно спасти. В социальных сетях уже нашли героя. Им оказался отец четверых детей Али Омаров.

Сейчас, пожалуй, каждый житель этого дома, благодарен Али за его бесстрашие.

«Это реально герой нашего времени, мы соседи с 11 этажа, наблюдали и переживали, как он поднимал девочку, это было страшно, конечно! Хочется его поблагодарить за храбрость!», — написала вартовчанка Екатерина Третьякова.

Как отметили в пресс-службе пятого отряда федеральной противопожарной службы, предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. Спасенную девушку после случившегося доставили в больницу с отравлением угарным газом, но ее жизни ничего не угрожает.