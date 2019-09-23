В Нижневартовске задержанных ранее последователей ИГИЛ поместили под стражу

В Нижневартовске задержанных ранее последователей запрещенной в России организации «Исламское государство» поместили под стражу. Об этом сообщает агентство «ТАСС» с ссылкой на нижневартовский городской суд. Подозреваемые проведут под арестом два месяца в ожидании суда и окончания уголовного расследования.

Напомним, в минувшую пятницу 19 сентября ФСБ задержали трех вартовчан по подозрению в связях с ИГ, запрещенной в России организации. Двоих из них поймали в Нижневартовске, третьего нашли в Татарстане. При обыске полицейские нашли у них наркотики, пистолет с патронами, запрещенную символику, флаги и экстремистскую литературу.

Следствие установило, что мужчины распространяли свою идеологию среди граждан, чтобы завербовать их в запрещенную организацию и склонить к участию в преступлениях. За это подозреваемым грозят 20 лет тюрьмы.

Это не первый случай пресечения террористической деятельности в ХМАО. Ранее в Югре выявили ячейку террористов, одну из 17-ти, расположенных во всей стране. А летом сотрудники спецслужб предотвратили теракт в Когалыме: тогда смертник хотел подорвать себя бомбой, начиненной гвоздями.