​Спортсмен из Нижневартовска занял третье место на чемпионате мира по вольной борьбе

Представитель Нижневартовска Артур Найфонов завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограммов. За призовое место он боролся против Милеса Амина из Сан-Марино. Спортсмен из Югры показал безупречную борьбу и со счетом 6:0 одержал победу, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Югры.

Кроме того, Артур Найфонов завоевал олимписйкую лицензию для сборной России на Тикои-2020.

Соревнованиях проходили в минувшие выходные в Нур-Султане.