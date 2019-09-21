Вартовчанам - жителям сгоревшего в феврале дома, выделили почти шесть милионов рублей

Жильцам сгоревшего в Нижневартовске в феврале этого года дома выделили почти шесть миллионов рублей материальной помощи.

Из резервного фонда Югры для помощи они получат в сумме 5,7 млн рублей. Размер единовременной материальной поддержки будет устанавливаться конкретно для каждой семьи в зависимости от нанесенного ущерба, но не более 110 тысяч рублей.

Ожидается, что единовременную материальную помощь получат 59 семей.

Напомним, пожар произошел 12 февраля этого гола в жилом многоквартирном доме по ул. Чапаева в Нижневартовске.