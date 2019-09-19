​В Нижневартовске задержали последователей запрещенного в России Исламского государства

Накануне в Нижневартовске задержали представителей террористической организации ИГИЛ, которая запрещена на территории РФ. Двоих мужчин поймали в городе, третьего за пределами Югры — в Республике Татарстан. При обыске у одного из них обнаружили наркотические вещества в крупном размере и пистолет с патронами. Помимо этого, у задержанных была найдена символика и флаг террористической организации, литература и изображения экстремистского содержания.

«Следствием установлено, что мужчины осуществляли на территории города Нижневартовска запрещенную деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма», — сообщает Следственный комитет Югры.

По данному факту возбуждено уголовное дело, правонарушителям грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.