​В Нижневартовске пенсионерка оформила на себя восемь кредитов для мошенников, представившихся полицейскими

В Нижневартовске 66-летняя женщина оформила на себя восемь кредитов на общую сумму один миллион рублей для мошенников. Со слов женщины, в 2018 году ей позвонил неизвестный человек и представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Мужчина сказал, что в столице задержаны мошенники, которые продавали фальшивые БАДы, и теперь они устанавливают всех потерпевших, чтобы возместить им ущерб в размере 800 тысяч рублей.

Он пояснил, что вартовчанке необходимо написать заявление и отправить его на указанный адрес. Женщина сделала все, как ей сказали. Через несколько месяцев ей вновь перезвонили и уточнили, написала ли она заявление, чтобы получить компенсацию. Женщина сообщила о том, что все сделала и ждет ответа. Тогда ей предложили перечислить компенсацию немедленно.

«Мужчина сказал, что у него имеется карта на три миллиона рублей, а компенсация составляет 800 тысяч. Он предложил ей перевести все деньги, а женщинав свою очередь должна вернуть разницу. Мужчина обманным путем убедил женщину в том, что ей заранее необходимо перевести деньги. Для этого потерпевшая оформила кредит и перечислила деньги на указанный счет. Эту операцию женщина повторила восемь раз», – сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Нижневартовска

Вскоре банки стали отказывать женщине в оформлении кредитов. Тогда она позвонила «представителю правоохранительных органов» и сообщила ему об этом. Мужчина сразу исчез со связи.

После этого женщина обратилась в полицию родного города. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведутся проверки.