​В Нижневартовске в ДТП скончался 18-летний парень

Накануне вечером, 19 сентября, в Нижневартовске произошло фатальное столкновение двух автомобилей «ВАЗ 21140» и «Газ». За рулем первого находился 16-летний юноша, второй машиной управлял 24-летний парень.

Жертвой этого дорожно-транспортного происшествия стал пассажир «ВАЗ 21140» - 18-летний молодой человек. От сильных ранений он скончался на месте до приезда кареты скорой помощи. «Водитель и еще один пассажир этого же автомобиля, юноша 17 лет, получили ранения», – сообщается на официальном сайте пресс-службы УМВД Югры