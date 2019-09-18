​В Нижневартовске женщину обворовали при помощи сайта-двойника авиакомпании

В Нижневартовске 54-летняя женщина перевела мошенникам деньги, пытаясь купить авиабилеты. Женщина заказала билеты на одном из сайтов и перевела на счет более девяти тысяч рублей.«Прибыв в аэропорт, улететь она не смогла, так как билеты оказались подложными», – сообщает пресс-службы Управления МВД Югры.

По данному факту проводятся проверки. Уголовное дело возбуждено в отношении неизвестного лица.

УМВД Югры напоминает, что фальшивый сайт можно определить по нескольким признакам: