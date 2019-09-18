​В Нижневартовске женщину обворовали при помощи сайта-двойника авиакомпании

В Нижневартовске 54-летняя женщина перевела мошенникам деньги, пытаясь купить авиабилеты. Женщина заказала билеты на одном из сайтов и перевела на счет более девяти тысяч рублей.«Прибыв в аэропорт, улететь она не смогла, так как билеты оказались подложными», – сообщает пресс-службы Управления МВД Югры.
По данному факту проводятся проверки. Уголовное дело возбуждено в отношении неизвестного лица.
УМВД Югры напоминает, что фальшивый сайт можно определить по нескольким признакам:
- адрес сайта не соответствует оригинальному (мошенники регистрируют фальшивые имена, максимально похожие на оригинал, добавляя цифру или букву);
- на сайте не указываются контактные данные;
- не существует формы обратной связи (или просто не работает).
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