​В Нижневартовске магазин незаконно продавал алкоголь и нарвался на проверку, по итогам которой его снесут

В Нижневартовске снесут продуктовый магазин, в котором продавали алкоголь в ночное время, в том числе несовершеннолетним. Владелец магазина неоднократно привлекался к административной ответственности, однако незаконную продажу алкоголя не прекратил.

«Выездная проверка показала, что магазин возведен на земельном участке, предоставленном для садово-огороднических целей. Так как для ведения торговой деятельности земельный участок его владельцу не предоставлялся, магазин является самовольной постройкой», – сообщает прокуратура Югры.

Иск, поданный прокуратурой города, был рассмотрен и удовлетворен в суде. Здание будет снесено в ближайшее время.