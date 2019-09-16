​Бизнесмена из Нижневартовска заподозрили в обмане компаний Chanel, Lacoste, Воss и Gucci

Бизнесмена из Нижневартовска заподозрили в продаже поддельных духов с логотипами известных брендов Chanel, Lacoste, Воss и Gucci. К такому выводу пришли полицейские, пришедшие к нему в магазин в один из торговых центров. Как сообщило таможенное управление Урала, силовики не обнаружили у предпринимателя договоров о работе с соответствующими брендами, поэтому парфюмерию объявили контрафактом.

«Все товары изъяты сотрудниками полиции. На данный момент проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности», – сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Согласно действующему закону, весь товар подлежит изъятию и уничтожению. Бизнесмену грозит административный штраф.