В Нижневартовске дадут отопление в квартиры в конце сентября

В жилые дома в Нижневартовске поступит отопление в конце сентября. Это, по словам коммунальщиков, связано с прогнозами синоптиков — на следующей неделе в городе будет держаться относительно теплая погода.

«Согласно постановлению Правительства ХМАО-Югры, она должна продержаться в течение пяти суток на отметке менее +8 градусов. Однако к следующим выходным синоптики обещают потепление – до +18 градусов, соответственно, в квартирах тоже будет тепло, — заявил директор городского предприятия «Теплоснабжение» Андрей Гордей. — Чтобы вартовчане не переплачивали за отопление, процесс запуска может быть отложен ориентировочно до 20-х чисел сентября. Если же прогнозы не сбудутся, батареи в домах нагреются в начале следующей недели. Отмечу, что это произойдет постепенно – в течение нескольких дней тепло поступит во все жилые помещения города».

При этом, в социальные объекты Нижневартовска тепло уже подали. Специалисты также поясняют, что ответственное предприятие полностью готово к включению отопления в городе.

Узнать , когда именно дома станет тепло, жители Нижневартовска могут с помощью «Карты подачи отопления».