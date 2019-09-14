​В Нижневартовске женщина на восьмом месяце беременности упала в колодец // ФОТО

В Нижневартовске женщина на восьмом месяце беременности упала в колодец глубиной около трех метров. Это случилось вечером, 10 сентября – она зашла под навес на улице Пикмана, 31, и в темноте не заметила техническое помещение, которое не было никак ограждено. В итоге беременная получила оскольчатые переломы головки бедра, а также тазобедренности кости в трех местах.

Как сама пострадавшая рассказала в сообществе «Инцидент. Нижневартовск», операция длилась пять часов, хирургам ассистировали акушеры реаниматологи, и в итоге все завершилось благополучно – ребенок не пострадал, будущая мать проведет ближайшие недели в больнице для восстановления костей.

Пострадавшая сообщила, что после инцидента управляющая компания оперативно установила решетку на колодец, но женщина настроена через прокуратуру и суд добиваться наказания и компенсаций от тех, кто оставил это опасное сооружение открытым.