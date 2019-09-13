​В Нижневартовске поймали мужчину, который пьяным ездил на чужой машине

В Нижевартовске установили 40-летнего мужчину, который в алкогольном опьянении ездил по городу на чужой машине марки Geely. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Проведя проверку на предмет алкоголя в крови, полицейские вартовчанина задержали.

«При проверке оказалось, что мужчина не имел при себе соответствующих документов и не смог внятно пояснить, откуда взялась машина», – сообщает Управление МВД Югры.

По решению суда, злоумышленника посадили на 15 суток в специальный приемник для административно-задержанных лиц. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще решается.