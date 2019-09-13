​В Нижневартовске подростки нашли повешенного мужчину в заброшенном ресторане

В Нижневартовске подростки случайно нашли тело повешенного мужчины в заброшенном ресторане «Юность». Данный факт СИА-ПРЕСС подтвердили в полиции Югры, отметив, что делом занимается Следственный комитет округа. По предварительной информации, погибшим является молодой человек 1997 года рождения.

«Сообщение поступило накануне, 12 сентября, около 19.00. Сейчас специалисты проводят проверки и устанавливают причины смерти», — пояснили СИА-ПРЕСС в пресс-службе СК.

Судя по сообщениям в соцсетях, мужчину нашли повешенным на шнурках от рядом стоящих ботинок. Комментировать сообщение правоохранители отказались, сославшись на тайну следствия.