​В Нижневартовске мужчина задушил сожительницу и попытался инсценировать её суицид

Накануне в Нижневартовске мужчина задушил 40-летнюю сожительницу, а затем попытался инсценировать произошедшее так, как будто она покончила с собой. Для этого он перенес тело в ванную комнату и повесил его, пишет К-Информ. При этом соседи якобы слышали крики о помощи, но не отреагировали на них. В итоге тело убитой, по данным соцсетей, обнаружили ее дочери 8 и 16 лет, вернувшиеся из школы. «Тело было обнаружено в собственной квартире женщины, на теле присутствуют следы насильственной смерти», – сообщила пресс-служба Следственного комитета Югры.

Мужчина, судя по всему, отправился в гараж, где покончил с собой – его нашли повешенным. Подробности преступления еще неизвестны, расследование продолжается.