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​В Нижневартовске начался сбор средств на восстановление закрашенного коммунальщиками граффити «Вартовчанка»

Фото Н. Алексеенко
Фото Н. Алексеенко

В Нижневартовске объявлен сбор средств на восстановление любимого горожанами граффити «Вартовчанка», закрашенного коммунальщиками на выходных. О краудфандинге объявил местный телеканал N1. Журналисты договорились с автором граффити Михаилом Дреминым (Екатеринбург), который готов приехать в Нижневартовск и заново раскрасить стену бесплатно – лишь за билеты туда-обратно и оплату материалов, что в сумме составит 9000 рублей. Если кто хочет сделать пожертвование – подробности в группе телеканала «ВКонтакте».

Жители города в социальных сетях поддержали идею редакции N1. Как рассказали СИА-ПРЕСС журналисты канала, почти вся сумма уже собрана – неравнодушные вартовчане перечислили 8000 рублей. Однако может возникнуть проблема с местом граффити – городская администрация уже объявила конкурс эскизов для той стены, где была работа, телеканал обсуждает с властями возможность просто восстановить «Вартовчанку» на той же точке. «Если не получится там – найдем ей другое место в городе», – говорят журналисты.

«Вартовчанку» закрасили коммунальные службы на выходных. Причиной стало то, что некто нанес на граффити рекламу наркотиков, которую нужно было уничтожить, в итоге работники посмотрели, что белое пятно на известном граффити смотрится плохо, и уничтожили все творение окончательно. «Вартовчанка» украшала город с 2013 года.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 67, комментариев: 0


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