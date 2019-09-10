​В Нижневартовске водитель маршрутки выгнал из салона десятилетнего мальчика

Водитель маршрутки в Нижневартовске выгнал мальчика десяти лет после того как выяснилось, что у ребенка не было денег. При этом водитель проигнорировал пассажирку, которая хотела оплатить проезд за ребенка. На ее возмущения он ответил матом, об этом сообщает группа «ЧП Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте»

«На остановке мечеть, водитель выгнал мальчика лет 10-11, так как у него не было денег на проезд. Я стала возмущаться и предложила заплатить за этого мальчика, но водитель проигнорировал меня. Перед моим носом закрыл дверь и резко тронулся с места, нисколько не реагируя на мои просьбы остановиться и открыть дверь», – рассказала в своём посте вартовчанка Элина Мишина.

Инцидент вызвал недовольство среди жителей Нижневартовска.

«Пора уже как-то взяться за этих хамов, наглость их порой зашкаливает. На моей практике вот из этой породы вел маршрутку, пил чай и болтал по телефону. Отреагировал, когда сказала, что не буду платить, перестал наглеть», – отметила одна из комментаторов сообщества.

Нашлись и те, кто встал на сторону водителя. Некоторые горожане посчитали, что за каждую услугу нужно платить, а если родители мальчика не решили этой проблемы, то и спрашивать нужно с них.