​В Нижневартовске коммунальщики закрасили любимое горожанами граффити «Вартовчанка», созданное уральскими художниками // ФОТО

В Нижневартовске на пересечении улиц Интернациональной и Северной коммунальщики закрасили известное и любимое горожанами граффити. Как пишут в соцсетях, работу на стене технического здания в 2013 году нарисовали художник-дизайнер из Екатеринбурга Михаил Дремин и тату-мастер Александра Жукова. На картине была изображена девушка, похожая на первую в мире топ-модель Твигги Лоусон, местные жители дали ей прозвище «Вартовчанка». Как рассказывает житель города Никита Алексеенко, никто не решался нарисовать поверх этой картины какие-то теги или рекламу.

Однако коммунальщики решили закрасить картину после того, как якобы обнаружили на ней рекламу продажи наркотиков. Сначала они замазали само сообщение, но увидели, что это смотрится плохо, и решили «добить» произведение полностью. Скорбящие горожане приносят на место бывшей «Вартовчанки» цветы и свечи.

Инцидент сравнивают с историей произведения «Супрематический крест» художника Покрас Лампаса на площади в Екатеринбурге. Коммунальщики аналогичным образом чуть не закрасили творение, но возмущение жителей остановило процесс, и Покрас Лампас планировал приехать и восстановить свою картину, но передумал из-за давления православных активистов.