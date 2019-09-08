​В Нижневартовске жители жалуются на варварскую вырубку деревьев в одном из микрорайонов // ФОТО

В Нижневартовске жители микрорайона №1 жалуются на варварскую вырубку деревьев в ходе запланированного благоустройства. «Беспредел, а не благоустройство в микрорайоне 1.Куда администрация города смотрит и экологи. Нещадно идет вырубка небольшого лесочка. На протест и возмущение жителей никто не реагирует, телекомпании, которых обзвонили на выходном. Никто ни в чем не заинтересован», – рассказывают горожане в сообществе «Инцидент. Нижневартовск».

В администрации Нижневартовска СИА-ПРЕСС пояснили, что все подобные мероприятия проходят в рамках «Марафона благоустройства», и работы по нему согласовываются с жителями местных домов. Это значит, что большинство проживающих в дворах, где вырубают деревья, согласились с этими работами. Подробности этой истории нашей редакции пообещали сообщить в ближайшее время.