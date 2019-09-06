Жителя Нижневартовска оштрафовали за разжигание вражды в Интернете

Суд обязал жителя Нижневартовска оплатить штраф в размере десяти тысяч рублей за разжигание вражды и ненависти, а также за унижение человеческого достоинства по религиозным признакам. Об этом сообщил портал nv86.ru с ссылкой на пресс-службу УМВД Югры.

Мужчина писал в социальных сетях грубые и оскорбительные сообщения в адрес людей, исповедующих религии, которые он считает неправильными. Сообщения увидели сотрудники полиции во время мониторинга сети, и вскоре мужчину привлекли к административной ответственности.