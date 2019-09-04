​В Нижневартовске таможенники изъяли у туриста огромный охотничий тесак // ФОТО

В Нижневартовске таможенники обнаружили у вернувшегося домой туриста огромный охотничий нож. Эксперты постановили, что это холодное колюще-режущее оружие, которое так просто (без разрешающего документа от МВД) ввозить в страну нельзя, поэтому изъяли драгоценность. Примерно тогда же нижневартовец привез из Антальи кастет – эту вещицу также признали оружием и забрали у владельца.

«Помимо ножей, запрещен оборот в качестве гражданского и служебного оружия кистеней, кастетов, сюрикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов, за исключением спортивных снарядов», – рассказал заместитель начальника Ханты-Мансийской таможни Алексей Русанов.

Лишение имущества – не единственная проблема туристов, привезших с собой оружие. Теперь им грозят административные штрафы. Тем, кто не хочет попасть в подобную ситуацию, таможенники предлагают ознакомиться со списком запрещенных к провозу товаров и вещей.