​В Нижневартовске пьяная женщина убила сожителя ножом из-за ревности

В Нижневартовске 34-летняя женщина обвиняется в убийстве своего сожителя. Как сообщают сотрудники следственного комитета, по предварительной версии, 1 сентября в дачном доме на острове «Конный» произошел конфликт. Пара выпивала алкогольные напитки, между ними завязалась ссора, и женщина из-за ревности нанесла сожителю несколько ударов ножом. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас обвиняемая задержана. Если вина будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Сотрудники следственного комитета Нижневартовска продолжают расследование.